Ворожі війська перегруповуються перед наступом на Харків – розвідка
Субота, 9 квітня 2022, 05:32
Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.
Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN
Пряма мова: "Вони (російські війська – ред.) перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Білгород.
Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні".
"Насамперед планують просуватися в бік Харкова.
Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ".