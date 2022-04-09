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Ворожі війська перегруповуються перед наступом на Харків – розвідка

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 05:32
Буданов, фото: ГУР

Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Вони (російські війська – ред.) перегруповуються до міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Білгород.

Вони отримують додаткові сили в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні".

"Насамперед планують просуватися в бік Харкова.

Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати активно просуватися на Київ".

Теми: війнарозвідкаХарків
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