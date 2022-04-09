9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
Субота, 9 квітня 2022, 09:15
На 9 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram
Деталі: Коридори діятимуть:
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Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
ВІДЕО ДНЯ
- Бердянськ – Запоріжжя,
- Токмак – Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5),
- Енергодар – Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада),
- Мелітополь – Запоріжжя.
Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28),
- Лисичанськ – Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),
- Попасна – Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42),
- с. Гірське – Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13),
- Рубіжне – Бахмут.