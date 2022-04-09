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9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 09:15
Евакуація жителів Луганщини. Фото з Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

На 9 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук  в Telegram

Деталі: Коридори діятимуть:

Донецька область:

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

  • Бердянськ – Запоріжжя,
  • Токмак – Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5),
  • Енергодар – Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада),
  • Мелітополь – Запоріжжя.

Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10.

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Луганська область:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28),
  • Лисичанськ – Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),
  • Попасна – Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42),
  • с. Гірське – Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13),
  • Рубіжне – Бахмут.

Теми: Українавійнаевакуація
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