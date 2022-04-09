Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю
Президент США Джо Байден у п'ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти Росії та Білорусі.
Про це повідомив Білий дім, пише "Європейська правда".
Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них.
Сенат одноголосно схвалив ці два законопоєкти в четвер вранці.
Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента Росії Владіміра Путіна.
Сенат США також одноголосно ухвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Тепер Палата представників має розглянути проєкт, а Джо Байден повинен його затвердити.