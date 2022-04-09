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Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 09:22

Президент США Джо Байден у п'ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомив Білий дім, пише "Європейська правда".

Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них. 

Інший - забороняє імпорт енергоносіїв з Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.

Сенат одноголосно схвалив ці два законопоєкти в четвер вранці. 

Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента Росії Владіміра Путіна.

США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ Путіна Сергєя Лаврова.

Сенат США також одноголосно ухвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Тепер Палата представників має розглянути проєкт, а Джо Байден повинен його затвердити.

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Теми: СШАРосіясанкціїнафта
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