Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вже втратила понад 19 тисяч своїх солдатів у війні в Україні

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 09:36
Речі російських окупантів. Фото Генштабу з Facebook

З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, країна-окупант втратила понад 19 тисяч своїх солдатів, 705 танків, понад півтори сотні літаків та понад 1800 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 19100 осіб,
  • танків ‒ 705 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
  • артилерійських систем – 335 од,
  • РСЗВ – 108 од,
  • засобів ППО – 55 од,
  • літаків – 151 од,
  • гелікоптерів – 136 од,
  • автомобільної техніки – 1363 од,
  • кораблів /катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаУкраїна
Головне сьогодні

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

РФ намагається стягнути сили, аби наступати хоча б на Донбасі – зведення

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

фото, відеоУ Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 

Усі новини...
Росія
У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ
Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю
Слово і діло
Останні новини
00:20
Донеччина: голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних за добу
00:13
Німеччина змінює свою позицію на користь України – Зеленський
23:52
Зеленський: Росія боїться визнати помилковість політики щодо України
23:32
Ми не міряємось розмірами підтримки – Стефанчук відповів на скандальну заяву спікера парламенту Грузії
23:22
відеоУ Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий
22:54
На меморіальній церемонії у Німеччині Білорусь представляв опозиціонер
22:53
Росіяни можуть спробувати здійснити штурм на Дніпро з Ізюма – Пентагон
22:25
Росія погрожує розширити санкції проти громадян ЄС та США
22:20
Харківщина: росіяни за день вбили 10 цивільних, у тому числі дитину
22:18
Мер Маріуполя розповів, коли і чому залишив місто
Усі новини...