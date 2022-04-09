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Росія вже втратила понад 19 тисяч своїх солдатів у війні в Україні

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 09:36
Росія вже втратила понад 19 тисяч своїх солдатів у війні в Україні
Речі російських окупантів. Фото Генштабу з Facebook

З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, країна-окупант втратила понад 19 тисяч своїх солдатів, 705 танків, понад півтори сотні літаків та понад 1800 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 19100 осіб,
  • танків ‒ 705 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
  • артилерійських систем – 335 од,
  • РСЗВ – 108 од,
  • засобів ППО – 55 од,
  • літаків – 151 од,
  • гелікоптерів – 136 од,
  • автомобільної техніки – 1363 од,
  • кораблів /катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

Теми: РосіявійнаУкраїна
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