Росія вже втратила понад 19 тисяч своїх солдатів у війні в Україні
Субота, 9 квітня 2022, 09:36
З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, країна-окупант втратила понад 19 тисяч своїх солдатів, 705 танків, понад півтори сотні літаків та понад 1800 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 19100 осіб,
- танків ‒ 705 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
- артилерійських систем – 335 од,
- РСЗВ – 108 од,
- засобів ППО – 55 од,
- літаків – 151 од,
- гелікоптерів – 136 од,
- автомобільної техніки – 1363 од,
- кораблів /катерів – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальної техніки – 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.