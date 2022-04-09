У Чорноморську прогримів вибух, людей просять не підходити до вікон

Мер Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв повідомив, що у місті прогримів вибух, але жертв немає, ситуація контрольована, а повна інформація буде пізніше.

Джерело: відеозвернення мера

Пряма мова Гуляєва: "Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як з усім розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз за можливості не підходьте до вікон, будьте на відстані. Якщо є можливість, спустіться, будь ласка, в бомбосховища".

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Деталі: Пізніше мер повідомив, що, за попередньою інформацією, жертв немає. У будинках повилітали вікна.

Він також закликав мешканців не поширювати фейки та не нагнітати ситуацію.

За словами мера, зараз у місті все спокійно, він чекає на повну інформацію про вибух від військових.