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У Чорноморську прогримів вибух, людей просять не підходити до вікон

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 10:36

Мер Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв повідомив, що у місті прогримів вибух, але жертв немає, ситуація контрольована, а повна інформація буде пізніше.

Джерело: відеозвернення мера

Пряма мова Гуляєва: "Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як з усім розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз за можливості не підходьте до вікон, будьте на відстані. Якщо є можливість, спустіться, будь ласка, в бомбосховища".

Деталі: Пізніше мер повідомив, що, за попередньою інформацією, жертв немає. У будинках повилітали вікна.

Він також закликав мешканців не поширювати фейки та не нагнітати ситуацію.

За словами мера, зараз у місті все спокійно, він чекає на повну інформацію про вибух від військових.

Теми: Одеська областьвійнавибух
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