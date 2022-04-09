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Харківщина: росіяни намагаються обійти Ізюм, але зазнають великих втрат

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 10:42
Олег Синєгубов. фото ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати житлові райони Харкова та передмістя, за добу - близько 50 ударів, складним залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ завдають ворогу значних втрат.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За добу окупанти завдали близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

Пряма мова: "Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили.

У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб.

Із нашого обласного гуманітарного штабу продовжуємо доставляли продукти харчування, засоби гігієни та одяг до пунктів видачі у Харкові, відправляємо громадам області, в тому числі і на тимчасово окуповані території".

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Теми: Харківська областьвійна
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