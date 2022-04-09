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Кияни ще довго чутимуть звуки вибухів, йде розмінування області - голова ОВА

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 11:28
фото ДСНС

У Київській області триває розмінування територій і доріг, мешканці столиці ще довго будуть чути вибухи.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону в 9 квітня

Пряма мова: "Сьогодні ведеться робота з розмінування Київської області. 17 груп у кількості 87 спеціалістів, 31 одиниця техніки з усієї України. Працюють з ранку до вечора, як дозволяють умови місцевості, щоб у максимально короткий термін розмінувати населені пукнти й дороги і гарантувати безпеку людей

На 8 квітня 127 гектарів території розміновано, 292 об'єкта, 70 кілометрів доріг, близько 9400 боєприпасів знайдено й знешкоджено.

Вибухи, які ви чули, це йде знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися".

Деталі: Павлюк пояснив, що боєприпаси знищують у визначених місцях, подалі від населених пунктів.

"Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато: як залишків снарядів і мін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, які залишилися після ворога", - додав голова ОВА.

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Теми: Київська областьКиїввійна
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