На в’їзді в Україну затримали "липового" генерала РФ
Субота, 9 квітня 2022, 12:10
Прикордонники затримали громадянина Молдови-симпатика російського агресора, який здійснював наругу над державним символом України
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Повідомляється, що 8 квітня поціновувач "російського фашизму" хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі РФ, а також цілий архів, що свідчить про підтримку агресора.
З'ясувалося, що 49-річний молдованин полюбляє також викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України.
Затриманого "генерала" передали колегам із Національної поліції України.
За наругу над державними символами України йому загрожує позбавлення волі до трьох років.