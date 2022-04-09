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На в’їзді в Україну затримали "липового" генерала РФ

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 12:10
фото ДПСУ

Прикордонники затримали громадянина Молдови-симпатика російського агресора, який здійснював наругу над державним символом України

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що 8 квітня поціновувач "російського фашизму" хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі РФ, а також цілий архів, що свідчить про підтримку агресора.

 

З'ясувалося, що 49-річний молдованин полюбляє також викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України. 

Затриманого "генерала" передали колегам із Національної поліції України.

 

За наругу над державними символами України йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Теми: кордонПрикордонна службаМолдова
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