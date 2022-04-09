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Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні

Субота, 9 квітня 2022, 12:18

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.

Про це Стефанішина розповіла у суботу в Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною "нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України".

Очікування Стефанішиної пов'язане з тим, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.

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За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, суттєво менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.

"Коли ми укладали угоду про асоціацію, або коли приєднувалися до системи ENTSO-E, ми надавали Єврокомісії інформацію щодо того, що відбувається в Україні, в якому стані економіка, енергетика у випадку ENTSO-E, тому нам залишилося подати до Європейської комісії лише приблизно 30% такої інформації", - цитує Жовкву в ефірі телемарафону "Укрінформ".

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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