Угорщина каже, що оплата за російський газ в рублях не порушить санкції ЄС

Угорщина наполягає, що оплата в рублях за російський газ не означає обхід міжнародної політики щодо санкцій.

Про це заявив представник угорського уряду Золтан Ковач в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Не існує єдиної процедури державних закупівель для закупівлі газу та нафти для країн-членів Європейського Союзу, тому Угорщина дотримується контрактів, укладених з Росією стосовно газу та нафти. Відповідно до цих контрактів, це технічне питання, яке призначення ми платимо. Ніякої санкційної політики це не обходить", - сказав Ковач.

За його словами, економіка та населення Угорщини на 85 відсотків залежать від російського газу, і наразі немає іншого рішення щодо постачання газу та нафти.

"Ми бачимо дуже сильну риторику з різних куточків ЄС і України, що ми повинні зупинити це, це неможливо", - сказав Ковач.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в п'ятницю, що якщо Угорщина буде платити за російський природний газ в рублях, це порушить санкції ЄС проти Росії.

Орбан заявив, що Угорщина готова розраховуватися за російський газ у рублях, якщо про це попросить Москва.