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Італія відновить роботу посольства в Києві після католицького Великодня

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 13:56

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про намір відновити роботу свого посольства в Києві відразу після Великодня (22 квітня).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News

 "Ми були останніми, хто покинув Київ, і ми будемо одними з перших, хто повернеться", - сказав міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо після зустрічі щодо України в суботу.

"Водночас ми повинні посилити дипломатичний тиск, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і досягти припинення вогню" - заявив він.

МЗС Італії оголосило про переведення свого посольства з Києва до Львова 1 березня.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 8 квітня верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україн, яке після початку війни переїхало до Жешува, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

Теми: ІталіяКиївдипломатичні відносини
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