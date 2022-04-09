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Ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе – ДПСУ

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 14:04

На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Зазначається, що двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції.

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Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав.

Довідково: Дрон-камікадзе - тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною – зброя одноразового використання.

Теми: війнаЛуганська областьПрикордонна служба
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