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У церкві, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 14:44
У церкві, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС

У церкві на Чернігівщині, де окупанти влаштували штаб, рятувальники виявляють тіла загиблих людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети у звільнених селах Ягідне та  Лукашівка.

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Тут знаходиться пам’ятка архітектури - Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

Дослівно: "Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки".

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Теми: Чернігівська областьвійнаДСНС
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