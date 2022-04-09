ЄС зобов’язав фури з РФ і Білорусі покинути свою територію до 16 квітня

Російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, наказано залишити територію блоку до 16 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні Ради ЄС, опублікованому 9 квітня.

"Будь-якому автомобільному транспортному підприємству, створеному в Росії, забороняється перевозити вантажі автомобільним транспортом по території Союзу, у тому числі транзитом" - йдеться у документі, який набув чинності 9 квітня.

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Аналогічне рішення діє щодо Білорусі.

Заборона не застосовується до 16 квітня 2022 року до перевезення вантажів, розпочатого до 9 квітня 2022 року.

Як повідомлялося, Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.

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Цього тижня ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.

Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.

Виняток також складають товари, які рухаються територією країн ЄС між Калінінградською областю і основною територією РФ.