Джемілєв розповів про "психоз" у Криму, викрадених українців у ​​СІЗО, збут краденого

У Крим звозять викрадених російськими військовими в Україні людей, на окупованому півострові РФ занижує цифри загиблих, вода з Дніпра до Криму ще не йде, натомість на продаж везуть вкрадене в українців майно.

Джерело: один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в об'єднаному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "У Криму такий самий військовий психоз, як у Росії, але, певне, з деякими особливостями. Вчора мені повідомили, що всім установам, підприємствам, школам, директорам шкіл дали вказівку регулярно писати пости у своїх Facebook на підтримку Путіна, на підтримку "спеціальної операції". І за виконанням плану уважно стежить ФСБ.

Є інформація, що надходять трупи солдатів, яких мобілізували з Криму, але про втрати солдатів вони (влада) дають зменшені цифри, але з прагматичною метою: на кожного солдата виділяються певні кошти – якщо людини немає, ці кошти осідають у кишенях командування, тож цифри значно зменшено".

Деталі: За інформацією Джемілєва, багато хто намагається уникати призову, але виїхати з півострова складно, а здаватися в полон небезпечно, бо ззаду стоять "вагнерівці" та "кадировці", які відстрілюють дезертирів.

Тим часом зі слідчих ізоляторів етапували багатьох ув'язнених – і тепер із заповнюють "арештованими" з окупованих територій України: Мелітополя та Херсонській області.

"Кажуть, що там досить великі тортури, але подробиць немає", – зазначив Джемілєв.

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Є інформація, що до Криму надходить на продаж багато автомобілів з українськими номерами, а також холодильники, телефони, телевізори – і люди купують, тому що "ціни занижені".

За висловлювання проти війни загрожують щонайменше великі штрафи.

Пряма мова: "Що стосується води: хоча казали, що вода тепер надходить у Північно-Кримський канал – але там треба довго ще відновлювати цей канал, тож жодної краплі води поки що не надходить із Північно-Кримського каналу. Але в Криму було багато опадів, питної води зараз достатньо, але в північній частині зрошення, як і раніше, немає.

Артезіанські колодязі суворо заборонено рити. Щоправда, можна отримати спеціальний дозвіл у ФСБ, але це дуже дорого: крім офіційної плати треба ще платити великі хабарі співробітникам ФСБ".