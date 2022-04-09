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Канцлер Австрії: санкції ЄС будуть посилюватися, поки війна не припиниться

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 16:08
Карл Негаммер і Володимир Зеленський у Києві 9 квітня, фото ОП

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС буде посилювати санкції проти Росії, доки війна не припиниться.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда"

За його словами, Австрія є нейтральною країною у військовому плані, але не може погодитися зі злочинами, які відбуваються.

"Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх у себе. І Австрія підтримує Україну там, де це Україні найбільш потрібно" - заявив Негаммер.

"Ми будемо посилювати санкції в рамках ЄС, поки війна не припиниться. Зараз був ухвалений ще один пакет санкцій і він буде не останній" - наголосив він.

Водночас канцлер визнав, що нинішні санкції недостатні, бо українці продовжують гинути.

Також Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, щоб були створені гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя і щоб ці коридори були надійними.

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Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, однак ембарго на імпорт вугілля почне діяти з серпня.

Теми: Австріясанкціївійна
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