Канцлер Австрії: санкції ЄС будуть посилюватися, поки війна не припиниться

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ЄС буде посилювати санкції проти Росії, доки війна не припиниться.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда"

За його словами, Австрія є нейтральною країною у військовому плані, але не може погодитися зі злочинами, які відбуваються.

"Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх у себе. І Австрія підтримує Україну там, де це Україні найбільш потрібно" - заявив Негаммер.

"Ми будемо посилювати санкції в рамках ЄС, поки війна не припиниться. Зараз був ухвалений ще один пакет санкцій і він буде не останній" - наголосив він.

Водночас канцлер визнав, що нинішні санкції недостатні, бо українці продовжують гинути.

Також Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, щоб були створені гуманітарні коридори для евакуації людей з Маріуполя і щоб ці коридори були надійними.

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Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, однак ембарго на імпорт вугілля почне діяти з серпня.