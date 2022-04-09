Як знайти родичів із Бучі та інших міст, що постраждали від росіян: поради

Тим, хто шукає родичів із територій, звільнених після окупації російськими військами, варто звернутися до поліції та бюро судово-медичної експертизи, надати фото зниклих людей та власні зразки ДНК. Також для пошуку людей створено засоби в Telegram.

Джерело: ZN.ua із посиланням на Бучанську окружну прокуратуру, Мінцифри

Деталі: Тим, у кого в Бучі загинули близькі люди, але їх ще не знайшли, прокуратура радить:

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подати заяву до Бучанського районного управління поліції (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) в письмовому вигляді або на лінію "102" для реєстрації кримінального провадження; окремо звернутися з відповідним запитом щодо доставлення тіла загиблого до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Докучаєвська, 4), та до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Оранжерейна, 7) якщо є можливість, надати зразки ДНК загиблої особи для проведення порівняльного аналізу; надати органу досудового розслідування актуальні фото загиблої особи для перевірки серед невпізнаних тіл, детальний опис зовнішності, особливих прикмет, використовуваних транспортних засобів, мобільних терміналів зв’язку.

Водночас, Міністерство цифрової трансформації рекомендує сервіси для пошуку зниклих під час війни людей:

Пошук зниклих – один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, зниклих під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст: https://t.me/poshuk_znyklyh

Пошук Україна 2022 – Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям тероборони: https://t.me/poshukukraina2022

Знайди рідних – бот, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій: https://t.me/Family_Search_bot

Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних – як загиблих, так і полонених або депортованих з України: https://t.me/nib_uncp_bot

Також існують чат-боти для пошуку людей в окремих регіонах:

Пошук зниклих людей у Харкові: https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

Пошук зниклих у передмісті Києва та Київській області: https://t.me/findme_kyivobl_bot

У Гостомельській громаді такий пошук уже дає позитивні результати, зазначають у Мінцифри.

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