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Чверть російських сил вторгнення в Україну "фактично недієздатні" - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 16:26

Близько чверті російських військ, які використовувалися під час вторгнення в Україну, є "фактично недієздатними" через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та погане забезпечення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на європейського чиновника.

Росія розмістила приблизно 120 батальйонних тактичних груп (БТГр) навколо України напередодні вторгнення.

Через шість тижнів війни приблизно 29 з них вийшли з ладу, сказав чиновник.

Російські війська намагалися об’єднати деякі частини БТГр, що залишилися, у злагоджені бойові загони, використовуючи залишки двох або трьох БТГр, щоб спробувати створити одну, додав він.

Такі коментарі з’явилися на наступний день після того, як речник Кремля Дмитрій Пєсков визнав, що Росія зазнала "значних" втрат своїх військ в Україні, назвавши це "величезною трагедією" для країни.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати виведення російських військ з Києва та його регіону "приниженням" для Кремля, Пєсков сказав, що використання цих слів буде "неправильним розумінням ситуації".

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Теми: Росіяармія
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