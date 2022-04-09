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У Київ приїхав Джонсон: зустрічається із Зеленським

Альона Мазуренко Субота, 9 квітня 2022, 16:57
У Київ приїхав Джонсон: зустрічається із Зеленським

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з візитом і зараз проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги

Пряма мова: "Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентгм Зеленським".

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Деталі: Сибіга додав, що Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора.

Керівник ОП Андрій Єрмак назвав "розмову" із Джонсоном "насиченою та конструктивною".

Пряма мова Єрмака: "Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним.

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Чекати результатів недовго, але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими".

Передісторія: 

  • 21 березня таблоїд Daily Mail повідомив, що Джонсон розглядає можливість поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку боротьбі України проти РФ.
  • Однак спецслужби не радили йому це роботи через загрози безпеки.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяЗеленськийУкраїна
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