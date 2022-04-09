У Київ приїхав Джонсон: зустрічається із Зеленським
Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з візитом і зараз проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Facebook-сторінка заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги
Пряма мова: "Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентгм Зеленським".
Деталі: Сибіга додав, що Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора.
Керівник ОП Андрій Єрмак назвав "розмову" із Джонсоном "насиченою та конструктивною".
Пряма мова Єрмака: "Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним.
Чекати результатів недовго, але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими".
Передісторія:
- 21 березня таблоїд Daily Mail повідомив, що Джонсон розглядає можливість поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку боротьбі України проти РФ.
- Однак спецслужби не радили йому це роботи через загрози безпеки.