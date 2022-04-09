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У парламенті Грузії у відповідь на запрошення до Бучі розповіли про кризу у відносинах з Україною

Субота, 9 квітня 2022, 17:10

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко та публічно відповів на запрошення українського колеги Руслана Стефанчука відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.

Свою офіційну відповідь зі звинуваченнями на адресу Києва політик опублікував у facebook.

Руслан Стефанчук цими днями звертається до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях. Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою. Утім, він заявив про співчуття на адресу українців.

"Ви запрошуєте мене побачити брутальність російської агресії. (Справді,) неможливо описати почуття, коли бачиш звірства у Бучі та інших містах України. І нам, на жаль, знайомі ці почуття", - написав він, нагадавши про російський напад на Грузію в 2018 році.

Утім, він вважає неможливим їхати в Україну лоти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні. У якості прикладів такої підтримки він назвав голосування на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН.

Папуашвілі також описав те, якими він бачить зараз відносини Києва та Тбілісі. З його опису, йдеться про кризу, що включає "спроби представників українського уряду розділяти грузинський народ та його уряд, прохання відкрити другий фронт у Грузії, постійні дипломатичні демарші, безпідставні звинувачення у контрабанді, чи звинувачені у бажанні нагріти руки на нещасті українців".

"Через незрозумілі проблеми офіційне запрошення (відвідати Бучу) здається недоречним", - додав спікер.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. Заява Папуашвілі стала чи не першим таким офіційним засудженням, принаймні стосовно Бучі. Раніше уряд Грузії брехав українському посольству про переговори з РФ, намагався зупинити від’їзд добровольців до України тощо. Нещодавно між Грузією та Україною розгорівся новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ.

Детальніше у статті Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі.

Теми: ГрузіяБучаУкраїна
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