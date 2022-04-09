Новий ракетний удар по Харкову: врятовано 12 людей, інформація щодо жертв уточнюється

Російські війська вдарили ракетами по житловому масиву Харкова, рятувальники евакуювали і врятували 12 людей, інформація про жертви уточнюється.

Джерело: Харківське управління ДСНС

Деталі: 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова.

Реклама:

В результаті цього злочину зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події направили рятувальників.

Повідомляється, що з квартир одного з підїздів, який зазнав найбільших руйнацій, ДСНСники врятували 7 людей та евакуювали вісьмох.

Інформація щодо загиблих уточнюється.