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Новий ракетний удар по Харкову: врятовано 12 людей, інформація щодо жертв уточнюється

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 17:59
Новий ракетний удар по Харкову: врятовано 12 людей, інформація щодо жертв уточнюється
фото ДСНС

Російські війська вдарили ракетами по житловому масиву Харкова, рятувальники евакуювали і врятували 12 людей, інформація про жертви уточнюється.

Джерело: Харківське управління ДСНС

Деталі: 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова.

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В результаті цього злочину зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події направили рятувальників.

Повідомляється, що з квартир одного з підїздів, який зазнав найбільших руйнацій, ДСНСники врятували 7 людей та евакуювали вісьмох.

Інформація щодо загиблих уточнюється.

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Теми: Харківвійна
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