Новий ракетний удар по Харкову: врятовано 12 людей, інформація щодо жертв уточнюється
Субота, 9 квітня 2022, 17:59
Російські війська вдарили ракетами по житловому масиву Харкова, рятувальники евакуювали і врятували 12 людей, інформація про жертви уточнюється.
Джерело: Харківське управління ДСНС
Деталі: 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова.
В результаті цього злочину зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події направили рятувальників.
Повідомляється, що з квартир одного з підїздів, який зазнав найбільших руйнацій, ДСНСники врятували 7 людей та евакуювали вісьмох.
Інформація щодо загиблих уточнюється.
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