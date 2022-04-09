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Київщина: за три дні розчистили 67 км траси до Житомира

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 18:37
фото з Facebook Кубракова

За три дні на Київщині розчистили 67 км дороги Київ – Чоп, найближчим часом буде відкрито дорогу Київ – Житомир.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

 
фото з Facebook Кубракова

Дослівно: "За останні 3 дні ми вже розчистили 67 км дороги Київ – Чоп. Уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, маршрут Київ – Житомир буде відкрито.

Також звільнили від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь".

Деталі: Міністр також повідомив, що продовжується спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Ці роботи планують завершити вже наступного тижня.

 

Роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київщини проводять понад 250 людей та 117 одиниць техніки.

 

"Основне завдання — оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону", - зазначив Кубраков.

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Теми: Київська областьдорогиЖитомир
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