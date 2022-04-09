На Харківщині росіяни розстріляли лісника
Субота, 9 квітня 2022, 18:46
Російські окупанти розстріляли машину директора ДП "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва, коли він повертався додому.
Джерело: Facebook-сторінка Харківське управління лісового та мисливського господарства
Дослівно: "Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісова господарство".
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8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї.
Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці".