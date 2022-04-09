Джонсон привіз до Києва новий пакет військової та фінансової допомоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який прибув до Києва з неанонсованим візитом, представив Володимиру Зеленському пропозиції щодо посилення військової допомоги.

Про це йдеться у заяві речника британського уряду, повідомляє "Європейська правда"

BBC цитує заяву про те, що візит мав на меті "продемонструвати солідарність" з українським народом, однак є й більше практичні теми для обговорення.

"Прем’єр-міністр поїхав в Україну, щоби зустрітися з президентом Зеленським особисто та продемонструвати цим солідарність з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а прем’єр-міністр представить (Зеленському) новий пакет фінансової та військової допомоги", - йдеться у заяві.

Про частину цього пакету вже відомо.

Напередодні, після російського обстрілу залізничної станції у Краматорську, Британія оголосила, що надасть Україні додатково ПЗРК Starstreak і протитанкову зброю, а також іншу військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше 8 квітня міністр оборони Британії повідомив, що Британія надасть Україні бронемашини "Mastiff".

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Загалом США і союзники передали Україні вже 60 тисяч протитанкових систем і 25 тисяч ПЗРК.

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