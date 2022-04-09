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Посольство ЄС відновлює роботу в Києві

Субота, 9 квітня 2022, 19:35

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про відновлення роботи посольства у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив кількома постами у  twitter.

"Я щасливий повернутися до Києва",- пише він в одному з посттіві. 

 Вірто зазначити, що Маасікас прибув до українськтїх столиці напередодні,  супроводжуючи  верховного представникаЖозепа  Борреля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва.

Це дозволяє говорити про відновлення роботи у Києві делегації ЄС. Тим більше що напередодні  Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україн, яке після початку війни переїхало до Польщі, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

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Нагадаємо, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися. 

Після евакуації представництво ЄС працювало у Ряшові (Жешуві), звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть працювати віддалено.

Теми: ЄС
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