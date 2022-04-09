Посольство ЄС відновлює роботу в Києві

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про відновлення роботи посольства у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив кількома постами у twitter.

"Я щасливий повернутися до Києва",- пише він в одному з посттіві.

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Вірто зазначити, що Маасікас прибув до українськтїх столиці напередодні, супроводжуючи верховного представникаЖозепа Борреля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва.

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Це дозволяє говорити про відновлення роботи у Києві делегації ЄС. Тим більше що напередодні Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україн, яке після початку війни переїхало до Польщі, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

Нагадаємо, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.

Після евакуації представництво ЄС працювало у Ряшові (Жешуві), звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть працювати віддалено.