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У Маріуполі росіяни збирають тіла у підземному переході на околицях міста

Альона Мазуренко Субота, 9 квітня 2022, 19:59
У Маріуполі росіяни збирають тіла у підземному переході на околицях міста
фото: Маріупольська міськрада

У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян у підземному переході на околицях міста у районі Садків, щоб потім знищити їх у крематорії.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими.

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Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах.

Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі".

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Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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