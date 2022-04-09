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Росіяни відпустили автобуси гумконвою, які утримували три дні в Мелітополі

Субота, 9 квітня 2022, 20:20

Російські війська відпустили автобуси гуманітарного конвою, які утримували три дні в Мелітополі, що на Запоріжжі.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні.

Пряма мова: "Після трьох днів страждань евакуація з Мелитополя почалася".

Деталі: Федоров нагадав, що 6 квітня гуманітарний конвой відправили до Мелітополя. Він мав розвантажити ліки та харчі для мешканців міста й забрати до Запоріжжя охочих евакуюватися.

Пряма мова: "Російські окупанти спочатку заблокували колону з гуманітарним вантажем на блокпосту у Василівці, змусили там ночувати. Потім заблокували її на в'їзді в місто Мелітополь і змусили не ночувати, а передати автобуси. О 9 вечора прийшли, пересадили всіх водіїв в один автобус і відібрали і гуманітарний вантаж, який був призначений для мешканців Мелітополя, і саму техніку".

Деталі: 9 квітня російські військові повернули автобуси, але заборонили їм заїжджати в місто, тому всім охочим евакуюватися довелося протягом години з центра міста, де практично не працює громадський транспорт, діставатися до виїзду з Мелітополя.

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Пряма мова: "Зараз ці автобуси їдуть у Запоріжжя. Не знаю, скільки ще буде нелюдських вчинків з боку РФ на блокпостах, скільки вони будуть мучити та оглядати наших людей. (...) Хочу зазначити, що заблоковані наші автобуси були на підприємстві "Агат", безпосередніми керівниками якого є Галина Данильченко та Євген Балицький".

Що ще важливо: Медикаменти з гуманітарного вантажу доставили до медичних установ, тож у пологовому будинку Мелітополя, у ТМО є запаси ліків для надання першої медичної допомоги. Водночас медичним директором ТМО окупанти призначили некомпетентного колаборанта.

Теми: РосіяЗапоріжжяевакуаціявійна
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