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120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 20:43

Прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі британського уряду після візиту Бориса Джонсона до Києва.

Як відомо, у суботу Джонсон приїхав до Києва для зустрічі з Зеленським з не анонсованим візитом.

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"Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний наступ Росії", - повідомили в уряді Великої Британії.

В уряді підкреслили, що ця допомога є новою, вона виділяється на додаток до оголошеного напередодні траншу військової техніки вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає зенітні ракети Starstreak, протитанкову зброю, тощо.

Джонсон також підтвердив економічну підтримку України, гарантувавши виділення ще $500 млн у кредиті Світового банку Україні. Також Британія надала 394 мільйонами фунтів стерлінгів, щоби  забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

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Велика Британія також на запит українського уряду лібералізувала тарифи на переважну більшість імпорту з України та надала митні сервітути, як внесок у забезпечення щодо економічної стабільності країни.

"Україна всупереч очікуванням усіх відкинула російські війська від Києва, здійснивши найбільший збройний подвиг 21 століття… Британія непохитно підтримує вас у цій боротьбі, і ми з вами надовго", - прокоментував Джонсон свій візит.

Як повідомлялося, зараз низка держав Заходу збільшує постачання зброї для  України. Зокрема, опубліковане відео, як Словаччина надсилає в Україну дивізіон ППО С-300.

Теми: Велика Британіяармія
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