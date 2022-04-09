На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

На Рівненщині з початку війни вилучили у нетверезих водіїв 233 транспортних засоби на потреби ЗСУ.

Джерело: Рівненська обласна державна адміністрація

всі фото Рівненської ОДА

Дослівно: "За півтора місяці воєнного стану на Рівненщині виявили 233 водії у стані сп’яніння. Увесь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати для ЗСУ".

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Деталі: Найбільше кермувальників напідпитку і під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виявили в Рівному — 93, в Острозі — 29 та 19 — в Рокитному.

На усіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, а матеріали яких розглядатиме суд.

Транспортні засоби вилучені, поміщені на територію відділень поліції та в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ, йдеться в повідомленні.