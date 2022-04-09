Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 20:48
На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ
фото Рівненської ОДА

На Рівненщині з початку війни вилучили у нетверезих водіїв 233 транспортних засоби на потреби ЗСУ.

Джерело: Рівненська обласна державна адміністрація

 
всі фото Рівненської ОДА

Дослівно: "За півтора місяці воєнного стану на Рівненщині виявили 233 водії у стані сп’яніння. Увесь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати для ЗСУ".

Реклама:

Деталі: Найбільше кермувальників напідпитку і під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виявили в Рівному — 93, в Острозі — 29 та 19 — в Рокитному.

На усіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, а матеріали яких розглядатиме суд.

 

Транспортні засоби вилучені, поміщені на територію відділень поліції та в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ, йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Рівненська областьЗбройні силиавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Рівненська область
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: