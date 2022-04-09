Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про обстріл у суботу ввечері прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

Джерело: Старовойт у Telegram.

Пряма мова: "Сьогодні ввечері з боку України з мінометів було обстріляно прикордонний пост в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Вогнем у відповідь наших прикордонників і збройних сил вогнева точка була придушена. Тримаю постійний зв'язок із військовими. Ситуація у прикордонних районах під контролем, прошу мешканців зберігати спокій".

Що важливо: Російська Федерація неодноразово вдавалася до інформаційних провокацій щодо нібито обстрілу з української сторони. У той же час війна розв'язана і ведеться виключно російськими військами. Україна не здійснює обстрілів територій інших держав.