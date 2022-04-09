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Азовське море: росіяни розповіли, як захопили суховантаж під прапором Мальти

Світлана КізіловаСубота, 9 квітня 2022, 20:59

Міноборони РФ визнало факт захоплення російськими військовими суховантажного судна "Апачі", приписаного до мальтійського порту Валетта, він слідував під мальтійським прапором.

Джерело: РИА Новости

Деталі: При цьому захоплення судна, яке відбулося 8 квітня, Росія спробувала виправдати тим, що воно нібито використовувалося українським полком "Азов".

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Іноземні громадяни, які перебували на суховантажі, за версією російської пропаганди, були "іноземними найманцями".

Дослівно РИА Новости: "Внаслідок прямого попадання на судні сталося загоряння, суховантаж ліг у дрейф…. Після проведеного огляду український суховантаж "Апачі" з екіпажем конвоюється в порт Єйськ".

Теми: Азовське моревійнаРосія
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