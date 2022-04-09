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Ізраїль: зловмисники розстріляли людей у кафе, є постраждалі

Світлана КізіловаСубота, 9 квітня 2022, 22:19

П'ятеро людей були поранені після того, як у п'ятницю ввечері невідомі відкрили вогонь у кафе в місті Рахат на півдні Ізраїлю.

Джерело: Times of Israel з посиланням на дані місцевої поліції

Деталі: 1 людина внаслідок стрілянини перебуває у важкому стані, ще 4 людини мають поранення  і їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

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Поліція повідомила, що додаткові сили правоохоронців, викликані на місце стрілянини, зазнали нападу бунтівників, які кидали в них каміння.

У суботу, 9 квітня, стало відомо, що поліція затримала чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини. За даними правоохоронних органів, усі підозрювані – чоловіки віком від 20 до 30 років.

У мережі з'явилося відео інциденту, як озброєні люди увірвалися в кафе і відкривали вогонь.

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Що відомо про причини стрілянини: У середу у місті Рахат також була стрілянина в кафе, однак поки невідомо, чи ці два напади пов'язані. Тоді жертв вдалося уникнути. За даними слідства, інцидент у середу був пов’язаний з тим, що деякі місцеві жителі (більшість з яких арабського походження) виступають категорично проти того, аби заклади харчування брали на роботу жінок.

Теми: Ізраїльтеракт
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