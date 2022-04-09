Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль: зловмисники розстріляли людей у кафе, є постраждалі

Світлана КізіловаСубота, 9 квітня 2022, 22:19

П'ятеро людей були поранені після того, як у п'ятницю ввечері невідомі відкрили вогонь у кафе в місті Рахат на півдні Ізраїлю.

Джерело: Times of Israel з посиланням на дані місцевої поліції

Деталі: 1 людина внаслідок стрілянини перебуває у важкому стані, ще 4 людини мають поранення  і їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Поліція повідомила, що додаткові сили правоохоронців, викликані на місце стрілянини, зазнали нападу бунтівників, які кидали в них каміння.

У суботу, 9 квітня, стало відомо, що поліція затримала чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини. За даними правоохоронних органів, усі підозрювані – чоловіки віком від 20 до 30 років.

У мережі з'явилося відео інциденту, як озброєні люди увірвалися в кафе і відкривали вогонь.

Що відомо про причини стрілянини: У середу у місті Рахат також була стрілянина в кафе, однак поки невідомо, чи ці два напади пов'язані. Тоді жертв вдалося уникнути. За даними слідства, інцидент у середу був пов’язаний з тим, що деякі місцеві жителі (більшість з яких арабського походження) виступають категорично проти того, аби заклади харчування брали на роботу жінок.

Теми: Ізраїльтеракт
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Ізраїль
Стрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
Ми стоїмо рішуче на боці народу України – прем’єр Ізраїлю
Останні новини
09:21
В Україні від рук російських загарбників загинули 183 дитини, ці дані не остаточні
09:08
Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ
09:02
Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка
08:54
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
08:48
Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 
08:36
Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
Усі новини...