Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"

Мазуренко Альона Субота, 9 квітня 2022, 22:34
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїм лідерством у допомозі Україні уже вписав себе в історію. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Для мене було великою честю від вашого імені, від імені всіх українців, вітати в нашій столиці, на Банковій, щирого друга України – премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Його візит у нашу державу демонструє максимально наочно – для свободи немає перешкод. Для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну.

Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису, і Британії".

Деталі: За його словами, Джонсон приїхав у Київ з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України.

Крім того, Джонсон розповів, що після війни Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва і Київської області.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика БританіяУкраїна
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк
Зеленський анонсував повернення в Україну однієї з головних святинь
Джонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок
Останні новини
09:21
В Україні від рук російських загарбників загинули 183 дитини, ці дані не остаточні
09:08
Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ
09:02
Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка
08:54
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
08:48
Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 
08:36
Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
Усі новини...