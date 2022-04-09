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Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"

Альона Мазуренко Субота, 9 квітня 2022, 22:34
Зеленський про Джонсона: Він уже вписав себе в історію
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїм лідерством у допомозі Україні уже вписав себе в історію. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Для мене було великою честю від вашого імені, від імені всіх українців, вітати в нашій столиці, на Банковій, щирого друга України – премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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Його візит у нашу державу демонструє максимально наочно – для свободи немає перешкод. Для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну.

Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису, і Британії".

Деталі: За його словами, Джонсон приїхав у Київ з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України.

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Крім того, Джонсон розповів, що після війни Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва і Київської області.

Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика БританіяУкраїна
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