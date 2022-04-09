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Через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі – ООН

Субота, 9 квітня 2022, 23:17
Продуктовий магазин, фото Getty Images

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що індекс цін на продовольство з лютого по березень зріс на рекордні 12,6%, частково через потрясіння від війни, яку розв'язала Росія проти України.

Джерело: Голос Америки

Дослівно генеральний директор ФАО Цюй Дунъю: "Останнім часом ціни на базові продукти харчування такі як пшениця та рослинні олії, різко зростають, що спричиняє надзвичайні витрати для світових споживачів, особливо для найбідніших.

На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. А такі країни як Єгипет і Ліван імпортують понад 70% пшениці від двох ворогуючих держав. Вплив цього конфлікту відчують майже в усьому світі".

Деталі: Він попередив, що вразливі споживачі та країни зіткнуться зі зниженням купівельної спроможності через зростання цін на продукти харчування та зростання цін на паливо.

Цюй Дунъю констатув, що серед іншого зростають ціни також на добрива. Це може призвести до зменшення використання добрив та зменшення врожайності.

В ФАО кажуть, що перебої в експорті та втрати від російського вторгнення в Україну сколихнули світовий ринок.

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Довідково: Індекс цін на продукти харчування, створений у 1990 році, відстежує ціни на зернові, рослинні олії, м’ясо, молочні продукти та цукор.

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