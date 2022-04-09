Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі – ООН

Субота, 9 квітня 2022, 23:17
Через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі – ООН
Продуктовий магазин, фото Getty Images

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що індекс цін на продовольство з лютого по березень зріс на рекордні 12,6%, частково через потрясіння від війни, яку розв'язала Росія проти України.

Джерело: Голос Америки

Дослівно генеральний директор ФАО Цюй Дунъю: "Останнім часом ціни на базові продукти харчування такі як пшениця та рослинні олії, різко зростають, що спричиняє надзвичайні витрати для світових споживачів, особливо для найбідніших.

Реклама:

На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. А такі країни як Єгипет і Ліван імпортують понад 70% пшениці від двох ворогуючих держав. Вплив цього конфлікту відчують майже в усьому світі".

Деталі: Він попередив, що вразливі споживачі та країни зіткнуться зі зниженням купівельної спроможності через зростання цін на продукти харчування та зростання цін на паливо.

Цюй Дунъю констатув, що серед іншого зростають ціни також на добрива. Це може призвести до зменшення використання добрив та зменшення врожайності.

ВІДЕО ДНЯ

В ФАО кажуть, що перебої в експорті та втрати від російського вторгнення в Україну сколихнули світовий ринок.

Довідково: Індекс цін на продукти харчування, створений у 1990 році, відстежує ціни на зернові, рослинні олії, м’ясо, молочні продукти та цукор.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: