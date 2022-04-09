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Росіяни не випустили евакуаційні автобуси з трьох міст

Субота, 9 квітня 2022, 23:32

У суботу гуманітарними коридорами евакуйовано 4 532 людей.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук.

Деталі: По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянськау суботу на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 425 людей.

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З них з Маріуполя – 192 людини.

3 233 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар.

Також вдалося звільнити захоплені автобуси і евакуювати людей з міста Мелітополь. В Запоріжжя сьогодні було евакуйовано 529 місцевих мешканців.

ВІДЕО ДНЯ

Автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака і Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки окупаційні війська відмовились їх пропустити по погодженому маршруту.

У неділю влада повторно намагатися проїхати до цих міст для евакуації наших громадян

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області у суботу вдалося евакуювати 578 людей.

Теми: евакуаціявійна
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