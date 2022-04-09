Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни не випустили евакуаційні автобуси з трьох міст

Субота, 9 квітня 2022, 23:32

У суботу гуманітарними коридорами евакуйовано 4 532 людей.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук.

Деталі: По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянськау суботу на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 425 людей.

З них з Маріуполя – 192 людини.

3 233 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар.

Також вдалося звільнити захоплені автобуси і евакуювати людей з міста Мелітополь. В Запоріжжя сьогодні було евакуйовано 529 місцевих мешканців.

Автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака і Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки окупаційні війська відмовились їх пропустити по погодженому маршруту.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю влада повторно намагатися проїхати до цих міст для евакуації наших громадян

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області у суботу вдалося евакуювати 578 людей.

Теми: евакуаціявійна
Головне сьогодні

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

відеоУ Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

Усі новини...
евакуація
Росіяни відпустили автобуси гумконвою, які утримували три дні в Мелітополі
Після удару по вокзалу замість Краматорська евакуація буде з трьох інших станцій
9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
Останні новини
05:57
За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА
05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
04:30
фотоУ Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
03:50
"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ
03:15
Президент відзначив державними нагородами ще 18 захисників України
02:50
Вибори у Франції: у Тулузі було затримано активісток Femen
02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
01:32
За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети
01:20
Вибори президента у Франції: невдахи 1-го туру визначилися з підтримкою фаворитів
01:05
Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила
Усі новини...