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Щоб порахувати жертв у Бучі, треба ще два тижні – Монастирський

Альона Мазуренко Субота, 9 квітня 2022, 23:34
Щоб порахувати жертв у Бучі, треба ще два тижні – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що, щоб порахувати кількість жертв в Бучанському районі, потрібно ще буде щонайменше 2 тижні.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 

Пряма мова: "Сьогодні йде розбір завалів та обстеження будинків у містах та селищах Київської області. З-під руїн дістають тіла загиблих.

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Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах".

Деталі: За його словами, з початку війни Нацполіція відкрила понад 4200 проваджень щодо порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Паралельно 17 груп піротехніків ДСНС обстежують територію.

ВІДЕО ДНЯ

За минулу добу виявили понад 6500 вибухонебезпечних предметів. Вони працюють над розмінуванням разом з іноземними спеціалістами та ЗСУ.

Пряма мова: "Ми запустили нову ініціативу: залучаємо волонтерів-рятувальників, які допомагають у цих містах розбирати завали. За останні 24 години ми отримали понад 5000 запитів від охочих долучитися".

Теми: МВСРосіявійна
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