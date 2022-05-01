ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

На південних рубежах оборони України Збройні сили України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1", 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку і 42 загарбники.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

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При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині. Влучання наших підрозділів були нищівними.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням".

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Деталі: Крім того, ОК "Південь" повідомляє про знищення 42 російських загарбники.

По Одесі знов завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.

Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил.

Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу українських Збройних Сил.

"Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", – зазначають у повідомленні ОК "Південь".

Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України.