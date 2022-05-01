Після голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця

Після голодування в окупованій Бучі на 85 році життя померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук

Пряма мова: "На 85 році життя померла мисткиня-шістдесятниця Любов Панченко, яка проживала у Бучі під час тимчасової російської окупації.

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На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко.

Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували.

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Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали".

Деталі: Журналісти повідомляли, що Панченко, виснажена тривалим голодуванням в окупованій Бучі, потрапила в лікарню. Вона була лежача і потребувала постійного догляду.

Довідково: Панченко Любов Михайлівна – професійна художниця-модельєрка України, почесна громадянка міста Бучі, лауреатка премії ім. В. Стуса, членкиня Союзу Українок. Любов Панченко належить до групи митців-шістдесятників, які відроджували українську культуру в часи хрущовської відлиги.