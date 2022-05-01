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Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 04:01
ЗАЛУЖНИй, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої заявив про перехід на натівські зразки зброї.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова Залужного: "Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.

Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання.

Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції".

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Теми: ЗалужнийЗбройні силивійнаСША
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