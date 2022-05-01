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Уряд закрив 4 порти до деокупації

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 06:34
Маріупольський морський торгівельний порт до війни, фото: wikipedia

Міністерство інфраструктури вирішило закрити морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до звільнення цих територій від російської окупації.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Міністерством інфраструктури України прийнято наказ "Про закриття морських портів".

Відповідно до наказу з дня його опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над зазначеними морськими портами.

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Теми: портивійна
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