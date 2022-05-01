Уряд закрив 4 порти до деокупації
Неділя, 1 травня 2022, 06:34
Міністерство інфраструктури вирішило закрити морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до звільнення цих територій від російської окупації.
Джерело: Урядовий портал
Деталі: Міністерством інфраструктури України прийнято наказ "Про закриття морських портів".
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Відповідно до наказу з дня його опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над зазначеними морськими портами.