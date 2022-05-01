Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 08:27
У боях із російськими окупантами на сході загинув відомий кіборг-десантник

У боях із російськими окупантами на сході України загинув Руслан Боровик – боєць Десантно-штурмових військ, "кіборг", захисник Донецького аеропорту, знаний і як військовий, і як фотограф.

Джерело: "Новинарня"

Деталі: Про смерть побратима повідомили друзі й колеги на його сторінці у Facebook в ніч із 30 квітня на 1 травня.

Реклама:

"…Місяць тому отримав контузію, але не покинув своє відділення та продовжував палити техніку російських окупантів. Руслан Боровик – людина з великої літери. Врівноваженість, порядність та в будь-яку хвилину готовність прийти на допомогу", – розповідає журналіст Ярослав Бондаренко.

"Як так, не віриться. Ще одна болюча втрата… Скільки цікавих дискусій, іноді і спорів на тему фотографії з тобою.

Війна забирає найкращих… Руслан Боровик – патріот України! Миротворчі місії, кіборг, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади", – пише колега Володимир Зінченко.

ВІДЕО ДНЯ
 

Довідково: Руслан Боровик, позивний "Багдад", свого часу служив на контракті в ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку (2004–2005 рр.). Після звільнення з військової служби 12 років працював у банку інкасатором.

У 2014 році мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника.

Зайшов у ДАП – новий термінал – 30 листопада 2014 року. Був поранений у ногу.

Навіть під час важких боїв знаходив можливості фотографувати події. У 2015 році вийшов альбом "ДАП" зі світлинами ветерана.

Виставка його фоторобіт проходила у Верховній Раді.

У червні 2020-го світлини Боровика були представлені на фотовиставці "Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)" в "Укрінформі".

Після демобілізації Руслан працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА, активно займався спортом, бігав марафон, брав участь у Маршах захисників.

У Боровика залишилися дружина і дві малі доньки.

Меншу – Ганнусю – запам’ятали, коли вона на Марші захисників 2020 року танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько.

 

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням миколаївського ліцею потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: