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У боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 08:27

У боях із російськими окупантами на сході України загинув Руслан Боровик – боєць Десантно-штурмових військ, "кіборг", захисник Донецького аеропорту, знаний і як військовий, і як фотограф.

Джерело: "Новинарня"

Деталі: Про смерть побратима повідомили друзі й колеги на його сторінці у Facebook в ніч із 30 квітня на 1 травня.

"…Місяць тому отримав контузію, але не покинув своє відділення та продовжував палити техніку російських окупантів. Руслан Боровик – людина з великої літери. Врівноваженість, порядність та в будь-яку хвилину готовність прийти на допомогу", – розповідає журналіст Ярослав Бондаренко.

"Як так, не віриться. Ще одна болюча втрата… Скільки цікавих дискусій, іноді і спорів на тему фотографії з тобою.

Війна забирає найкращих… Руслан Боровик – патріот України! Миротворчі місії, кіборг, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади", – пише колега Володимир Зінченко.

 

Довідково: Руслан Боровик, позивний "Багдад", свого часу служив на контракті в ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку (2004–2005 рр.). Після звільнення з військової служби 12 років працював у банку інкасатором.

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У 2014 році мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника.

Зайшов у ДАП – новий термінал – 30 листопада 2014 року. Був поранений у ногу.

Навіть під час важких боїв знаходив можливості фотографувати події. У 2015 році вийшов альбом "ДАП" зі світлинами ветерана.

Виставка його фоторобіт проходила у Верховній Раді.

У червні 2020-го світлини Боровика були представлені на фотовиставці "Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)" в "Укрінформі".

Після демобілізації Руслан працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА, активно займався спортом, бігав марафон, брав участь у Маршах захисників.

У Боровика залишилися дружина і дві малі доньки.

Меншу – Ганнусю – запам’ятали, коли вона на Марші захисників 2020 року танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько.

 

Теми: війна
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