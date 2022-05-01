До Києва їде лідер німецької опозиції

Очільник головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц прибуде до Києва у понеділок, 2 травня, щоб підкреслити солідарність Німеччини з Україною.

Про це повідомили кілька німецьких ЗМІ з посиланням на джерела, серед яких Bild та Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Мерц стане першим партійним лідером Німеччини, який відвідає Україну під час війни.

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Після того, як ЗМІ повідомили про запланований візит у понеділок, керівник апарату Мерца Якоб Шрот підтвердив плани поїздки в суботу ввечері в Twitter, не назвавши дату.

"Фрідріх Мерц справді планує поїздку до України", - написав він, додавши, що під час візиту Мерц хоче показати, що Україна не самотня у своїй боротьбі за свободу, а також хоче вислухати й прийняти конкретні прохання про підтримку від української сторони.

"Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.

ВІДЕО ДНЯ

З початку війни Росії проти України кілька провідних німецьких політиків відвідали Україну. У середині квітня голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи - Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер - побували у Львові.

Український уряд відхилив візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва і одночасно запросив федерального канцлера Олафа Шольца, який поки поїздку не планує.