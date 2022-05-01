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До Києва їде лідер німецької опозиції

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 08:38

Очільник головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц прибуде до Києва у понеділок, 2 травня, щоб підкреслити солідарність Німеччини з Україною.

Про це повідомили кілька німецьких ЗМІ з посиланням на джерела, серед яких Bild та Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Мерц стане першим партійним лідером Німеччини, який відвідає Україну під час війни.

Після того, як ЗМІ повідомили про запланований візит у понеділок, керівник апарату Мерца Якоб Шрот підтвердив плани поїздки в суботу ввечері в Twitter, не назвавши дату.

"Фрідріх Мерц справді планує поїздку до України", - написав він, додавши, що під час візиту Мерц хоче показати, що Україна не самотня у своїй боротьбі за свободу, а також хоче вислухати й прийняти конкретні прохання про підтримку від української сторони.

"Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.

З початку війни Росії проти України кілька провідних німецьких політиків відвідали Україну. У середині квітня голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи - Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер - побували у Львові. 

ВІДЕО ДНЯ

Український уряд відхилив візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва і одночасно запросив федерального канцлера Олафа Шольца, який поки поїздку не планує.

Теми: НімеччинаУкраїнаопозиціяКиїв
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