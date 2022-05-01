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Луганщина: Золоте-3 зруйноване на 70%, ворог штурмує Оріхове – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 08:46
Луганщина: Золоте-3 зруйноване на 70%, ворог штурмує Оріхове – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове на Луганщині – тривають інтенсивні бої вулиця за вулицею.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею.

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Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього. До речі, Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70%". 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: Загалом за минулу добу російські окупанти 19 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл у Луганській області.

По 6 масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по 3 – Рубіжне та Попаснянщина, у результаті чого ще 12 будинків стали непридатними для життя. Зокрема, постраждали 5 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку та 2 – в Рубіжному. В цьому місті також загорілося два приватних будинки. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську окупанти перебили газогін. 

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Фото з Telegram Гайдая 

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка в Новодружеську.

За даними Генштабу ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Здійснюють блокування українських сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.

На території Луганської та Донецької областей захисники за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів, з яких 2 паливозаправники.

Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
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