Британська розвідка дізналася, навіщо Росії Херсон

Росія прагне встановити тривали контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю.

Відзначається, що після захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під український контроль "неможливим" та оголошення про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль, а від сьогодні у Херсоні використовуватиметься російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.

Тривалий контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та підвищить безпеку російського контролю над Кримом", - йдеться в британському огляді.

Як повідомив Генштаб ЗСУ в неділю, Росія веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.