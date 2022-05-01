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Британська розвідка дізналася, навіщо Росії Херсон

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 09:12

Росія прагне встановити тривали контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю.

Відзначається, що після захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

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Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під український контроль "неможливим" та оголошення про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль, а від сьогодні у Херсоні використовуватиметься російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.

Тривалий контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та підвищить безпеку російського контролю над Кримом", - йдеться в британському огляді.

Як повідомив Генштаб ЗСУ в неділю, Росія веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

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Теми: війнаХерсонРосіяВелика Британія
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