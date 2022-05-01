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До Києва завітала спікер Палати представників США

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 09:16

До Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це у неділю вранці повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Відео зустрічі Зеленського з Пелосі опубліковано у соціальних мережах глави держави.

"Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - прокоментував Володимир Зеленський.

Пелосі під час зустрічі заявила, що США будуть підтримувати Україну, поки вона не завершить боротьбу у цій війні.

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Про візит Ненсі Пелосі до України зазалегідь не повідомлялося.

Нагадаємо, минулого тижня з візитом, деталі якого перебували в суворій секретності, пирбули глава Пентагону Ллойд Остін та держсекрретар США Ентоні Блінкен.

Цього тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Теми: СШАУкраїнаЗеленськийКиїв
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