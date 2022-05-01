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ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 11:07
ілюстративне фото ЗСУ

Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1026 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
  • артилерійських систем– 451 (+15) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 80 (+3) од,
  • літаків – 192 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),
  • спеціальна техніка - 32 (+0).
  • крилаті ракети (збито) - 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються

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