ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу
Неділя, 1 травня 2022, 11:07
Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1026 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
- артилерійських систем– 451 (+15) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 80 (+3) од,
- літаків – 192 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),
- спеціальна техніка - 32 (+0).
- крилаті ракети (збито) - 84.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані постійно уточнюються
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