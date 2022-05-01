ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу

Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем– 451 (+15) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),

спеціальна техніка - 32 (+0).

крилаті ракети (збито) - 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються