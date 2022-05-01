Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог зменшив інтенсивність обстрілів Харкова, але не варто виходити з укриття – голова ОВА

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 11:15
Ворог зменшив інтенсивність обстрілів Харкова, але не варто виходити з укриття – голова ОВА
НАСЛІДКИ ТРИВАЛИХ ОБСТРІЛІВ ДЕРГАЧІВ. ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА

Російські окупанти завдали три удари по Харкову – постраждали Салтівка, П’ятихатки та район аеропорту, вранці загарбники знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий.    

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах". 

Реклама:
 
наслідки тривалих обстрілів Дергачів. Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: За добу постраждала 1 людина у Балаклійському районі.

Синєгубов зазначив, що завдяки заслугам ЗСУ, ворог зменшив інтенсивність обстрілів, але не варто втрачати пильність.

Згодом голова ОВА повідомив, що окупанти вранці 1 травня знову завдають ударів по Харкову.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека – перш за все", – написав Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХарківвійнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: