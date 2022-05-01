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Ворог зменшив інтенсивність обстрілів Харкова, але не варто виходити з укриття – голова ОВА

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 11:15
НАСЛІДКИ ТРИВАЛИХ ОБСТРІЛІВ ДЕРГАЧІВ. ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА

Російські окупанти завдали три удари по Харкову – постраждали Салтівка, П’ятихатки та район аеропорту, вранці загарбники знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий.    

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах". 

 
наслідки тривалих обстрілів Дергачів. Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: За добу постраждала 1 людина у Балаклійському районі.

Синєгубов зазначив, що завдяки заслугам ЗСУ, ворог зменшив інтенсивність обстрілів, але не варто втрачати пильність.

Згодом голова ОВА повідомив, що окупанти вранці 1 травня знову завдають ударів по Харкову.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека – перш за все", – написав Синєгубов.

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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