Ворог зменшив інтенсивність обстрілів Харкова, але не варто виходити з укриття – голова ОВА

Російські окупанти завдали три удари по Харкову – постраждали Салтівка, П’ятихатки та район аеропорту, вранці загарбники знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.



Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах".

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наслідки тривалих обстрілів Дергачів. Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: За добу постраждала 1 людина у Балаклійському районі.



Синєгубов зазначив, що завдяки заслугам ЗСУ, ворог зменшив інтенсивність обстрілів, але не варто втрачати пильність.

Згодом голова ОВА повідомив, що окупанти вранці 1 травня знову завдають ударів по Харкову.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека – перш за все", – написав Синєгубов.