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Молдова не пустила російського пропагандиста, який їхав у Придністров’я

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 11:58
Артур Шайхутдінов, фото NewsMaker

Російське інформагентство "РИА Новости" 1 травня повідомило, що його кореспондента Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила виданню, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в'їзді до країни. 

"Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин державного кордону", - пояснила вона.

Шайхутдінова розвернули на пункті контролю в аеропорту Кишинева, куди він прилетів із Стамбула. 

За словами Шайхутдінова, причина відмови – відсутність акредитації міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

"РИА Новости" повідомили, що Шайхутдінов прямував до Придністров'я для висвітлення ситуації у регіоні. 

Сам кореспондент заявив, що його документи помістили у конверт та віддали екіпажу, який поверне їх після посадки у Стамбулі.

За даними ГУР МО України, Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною - Росія готує там провокації на травневі свята.

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Теми: МолдоваРосіяЗМІ
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