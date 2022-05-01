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СБУ: росіяни планували збити пасажирський літак і звинуватити Україну

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 12:09
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України заявляє про знешкодження ворожої ДРГ, яка готувалася збиралася збити пасажирський літак і звинуватити в цьому українських військових та міжнародних постачальників зброї нашій країні.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.  Агенти генштабу збройних сил РФ готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger".

Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі".

Деталі: За даними спецслужби, до складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник.

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Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний "Морпех", вказує Дехтяренко.

Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку, додає речник СБУ.

За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадировців".

У подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора, зазначають в СБУ.

Вказано, що під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

Теми: СБУвійна
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