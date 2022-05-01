Росіяни влучили ракетами в склади на Дніпропетровщині

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у зернові склади агропідприємств.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У нас "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані".

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Фото з Telegram Резніченка

Деталі: Голова ОВА додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.