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Росіяни влучили ракетами в склади на Дніпропетровщині

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 13:58
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у зернові склади агропідприємств.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У нас "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані". 

 
Фото з Telegram Резніченка

Деталі: Голова ОВА додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає. 

 
Фото з Telegram Резніченка

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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